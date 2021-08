Afghanistan: Es fehlt an Lösungen

Zum Leitartikel "Von Flüchtlingsströmen freikaufen währt nicht" des Herrn Chefredakteurs vom 7. 8.:

Bis heute habe ich weder von Herrn Perterer noch von irgendeinem anderen Journalisten oder Politiker genaue Vorschläge gelesen, wie man mit der Migration aus Ländern, mit einem ganz anderen Lebensstil, umgehen soll.

Der EU, die aus 27 Staaten mit ganz verschiedenen Regierungen und Einstellungen, besteht, kann man wirklich keinen Vorwurf machen, dass sie noch keine Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem gefunden hat.

Die einzelnen Staaten können auch keine Lösung bieten, mit der sie nicht ihre Bevölkerung in Rage bringen.

Der Vorschlag von diversen Seiten, doch in den Herkunftsländern die Zustände zu ändern, ist wie wir alle wissen, auch eine Illusion. Wie stoppt man von Europa aus den Krieg in Syrien?

Viele Jahre hat die westliche Welt versucht, in Afghanistan die Lage zu verbessern, ist aber, wie wir soeben miterleben, kläglich gescheitert.

Versuchen Sie einmal in Somalia Frieden oder in Libyen, im Irak, im Iran oder sonst wo auf dem afrikanischen Kontinent lebenswerte Zustände herzustellen. Wie stoppen wir den Vormarsch islamistischer Terror-Gruppen rund um den Kontinent?

Dazu kommen noch die klimatischen Verhältnisse, die wir bei uns nur mit größten Anstrengungen und wenig Aussichten auf Erfolg zu verändern versuchen.

Also bitte um genaue Handlungsanleitungen für die EU und auch für die einzelnen Staaten. Sollte jemand diese in der Hinterhand bereit halten, wäre ihm der Friedens-Nobel-Preis ganz sicher, aber auch der Vorwurf sie nicht schon längst kundgetan zu haben.

Um ein Bibelzitat abzuändern: Der werfe den ersten Stein, der die Lösung weiß.





Friedrich Sorger, 5020 Salzburg