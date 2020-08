Afghanistan ist ein kriegsführendes Land

Ich komme zurück auf die Aussage von Dr. Konrad, der die Abschiebung von Flüchtlingen der Regierung (Bundeskanzler Kurz) nach Afghanistan als "Sauerei" bezeichnet. Meiner Meinung nach ist das noch viel mehr.

1. Ist Afghanistan eindeutig ein kriegsführendes Land, was durch etliche aktuelle Gutachten von Menschen, die im Land sind oder waren, bestätigt ist; außerdem kann man das täglich in den Tageszeitungen lesen. Sowohl die Taliban, als auch der ISS beherrschen bereits nahezu das ganze Land, entweder ganz oder durch Terror.

2. Soweit mir bekannt ist, hat die Regierung (Bundeskanzler Kurz) mit der Alibiregierung in Kabul eine Rückkehrvereinbarung getroffen. Millionenbeträge werden an diese Regierung bezahlt, aber nicht für die Abgeschobenen verwendet. Wenn die Zurückgeschickten nach Kabul oder andere Orte kommen, werden sie 14 Tage in ein desolates Auffanglager gesteckt und dann frei gelassen. Ohne Familie, ohne Freunde, ohne Unterkunft, ohne Betätigung. Müssen sie dann unter den Brücken schlafen? Das ist einfach unmenschlich. Herrn Kurz und seiner Regierung offensichtlich völlig egal.

3. Ist es nicht so, dass nach internationalem Gesetz Flüchtlingen aus kriegsführenden Ländern Asyl oder zumindest subsidiäres Recht gewährt werden muss?

Peter Graski, 5021 Salzburg