Aggression im Straßenverkehr

Brief vom hellen Auto (HA) an das dunkle Auto (S) am 20. 11. 2021: Sehr geehrter Herr Schwarz! Ich bin's. Sie wollten eindringen bei der Mega-Schlange in Kleßheim für den PCR-Test. Ich bin derjenige, der den Kopf geschüttelt hat, der ausgestiegen ist und mit Ihnen diskutiert hat. Ich habe gesagt: "Ich lasse Sie nicht rein!" Ich war nicht an Covid erkrankt, sondern an einem schlimmeren Gift: Ärger und einem falschen Sinn für Gerechtigkeit.

Ich schäme mich, weil eine barmherzige Reaktion hätte mich, hätte uns nur zwei Minuten gekostet.

Falls ich eine zweite Chance bekomme, bleibe ich gern stehen, damit Sie vor mir fahren können. Ich bitte um Verzeihung.



Herr Schwarz, Mark Ottoson, 5400 Hallein