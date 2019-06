Aggressionen am Schulweg

Ende letzten Jahres erzählten mir Schülerinnen der zweiten Klasse einer Salzburger Volksschule, dass es am Heimweg oft Ärger mit Buben der dritten Klasse gebe. Sie würden ohne Grund geschlagen. Am 25. 1. d. J. beschloss ich, mir die Sache selbst anzusehen. Ich sah vier Buben am Rand eines Spielplatzes, eigentlich fröhlich und munter. Mit etwas Abstand kamen vier Kinder der zweiten Klasse. Plötzlich - ohne ersichtlichen Grund - schlug einer der Buben auf ein Mädchen ein. Als es weinend am Boden lag, trat er noch heftig zu. Ich eilte dem Mädchen zu Hilfe und zog den Jungen am Ärmel von dem Mädchen herunter. Auf meine Frage, was ihm das Mädchen getan hätte, bekam ich keine Antwort. Ein anderer Junge belehrte mich, dass sich Erwachsene nicht einzumischen hätten, wenn sich Kinder schlügen. Nun sagte ich dem Jungen, er solle sich bei dem Mädchen entschuldigen, was er dann auch tat. Ich informierte die Lehrerinnen und die Direktorin über die Geschehnisse. Die Schulleiterin meinte, sie hätte keine Handhabe außerhalb der Schule, dafür sei die Polizei zuständig. Trotzdem wurde die Sache einige Tage später durch die Lehrerinnen in den einzelnen Klassen im Unterricht besprochen und auch die Eltern erhielten eine Benachrichtigung. Ich dachte, die Sache sei nun erledigt. Aber nein, die Mutter des Buben, der das Mädchen schlug und trat, hatte mich angezeigt. Bei meiner Einvernahme auf dem Polizeirevier meinte der nette Beamte auf meine Frage, wie ich richtig hätte handeln sollen, er hätte es ähnlich gemacht. Er sagte mir, der Junge hätte gesagt, ich hätte ihm gedroht, sollte er die Kinder nochmals schlagen, ihm in den A… zu treten. Vor einigen Tagen erhielt ich von der Staatsanwaltschaft Salzburg eine Mitteilung, dass ich 150 Euro bezahlen soll, damit kein Strafverfahren wegen des Vergehens der Nötigung nach § 105 Abs 1 StGB gegen mich durchgeführt werden muss. Ich habe bezahlt, denn ich denke, die Gerichte haben Wichtigeres zu tun. Ob sich die Mutter des Buben wohl Gedanken macht, wie es dem von ihrem Sohn geschlagenen Mädchen geht? Das Gute zum Schluss: Soweit mir bekannt, wurde seit dem 25. 1. d. J. kein Kind mehr auf diesem Schulweg verprügelt.





Jörg Kallenbach, 5020 Salzburg