Aggressive Rennradfahrer

Sonnenschein, warme Temperaturen, das lockt uns natürlich alle nach draußen. Immer wieder frage ich mich nur, woher es kommt, dass speziell Rennradfahrer so aggressiv sind.

Vor Kurzem nahm mir, ich war mit dem Auto unterwegs, ein Rennradfahrer in Acharting, Anfang Au, beim Bahngleis, die Vorfahrt und hat mich zusätzlich aufs Schlimmste beschimpft und beleidigt. Und so etwas ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Auch wenn man mit Kindern mit dem Rad an der Salzach entlang fährt, wird man oft schimpfend gefährlich überholt.

Der Ruf der Rennradfahrer ist ohnehin, genau aus diesem Grund, zerstört. Mein Mann und ich sind aktive Rennradfahrer und können natürlich nachvollziehen, wenn man ordentlich Schwung hat und in Fahrt ist, dass es lästig ist, mal abzubremsen. Aber Verkehrsregeln dienen nun mal dazu, dass ein Miteinander gelingt. Peinlich ist es dann für mich, mit solchen Typen in einen Topf geworfen zu werden. Denn wir sind auch zügig unterwegs, achten aber auf andere sich im Verkehr befindende Personen, egal ob sie laufen oder fahren.

Dass schlimme Dinge passieren können, ist manchen Menschen gar nicht bewusst und ein Rennradfahrer ist meist der Schwächere - und schon war es die letzte Ausfahrt. Trotzdem verhalten sich viele so rücksichtslos und glauben, die Straße gehöre ihnen allein.



Elfi Rahden, 5101 Bergheim