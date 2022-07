Agrarpolitik ist nicht enkeltauglich

Als Biobotschafter danke ich SN-Redakteurin Susanna Berger für den informativen Bericht über den Biodiversitätsbotschafter Andreas Badinger. Leider lässt es die österreichische Agrarpolitik nicht zu, das - wie Susanna Berger schreibt - wohldurchdachte Durcheinander auf dem Biohof von Andreas Badinger österreichweit zu praktizieren.

Im jetzigen landwirtschaftlichen Umweltprogramm (ÖPUL) ist es nämlich bei Beteiligung an der Fördermaßnahme "Vorbeugender Grundwasserschutz auf Grünlandflächen" den Bäuerinnen und Bauern nicht erlaubt, einen Grünlandumbruch einschließlich Grünlanderneuerung mittels Umbruchs während des gesamten Verpflichtungszeitraums zu machen. Bei Verstößen gibt es empfindliche Prämienkürzungen und Sanktionen!

Diese Fördermaßnahme läuft zwar heuer aus, aber auch im zukünftigen ÖPUL, das nächstes Jahr beginnt und wieder sieben Jahre gilt, wird die Ausweitung des Bioackerbaus und damit auch des Biogemüsebaus nicht ermöglicht.

Aus meiner Sicht sin aber weder der Bioackerbau noch der Biogemüsebau eine Gefahr für das Grundwasser! Außerdem beträgt der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse in Österreich nur 58 Prozent!

Ich fordere deshalb, allen Biobäuerinnen und Biobauern in Österreich eine Ausnahme vom Grünlandumbruchsverbot zu gewähren. Auch jene Bäuerinnen und Bauern, die auf industriell produzierte Stickstoffdünger und Pestizide verzichten, sollten von dieser Ausnahmeregelung profitieren. Das hätte einen doppelten Effekt: Der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse in Österreich würde steigen und auch das wohldurchdachte Durcheinander "made in Andreas Badinger" könnte österreichweit umgesetzt werden.





Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee