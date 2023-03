AI / KI führt virtuelle Welt ad absurdum

Seit geraumer Zeit schwirrt der vielen noch nicht vertraute Begriff Artificial Intelligence (AI) beziehungsweise Künstliche Intelligenz (KI) herum. AI/KI-Programme könnten das menschliche Dasein grundlegend und revolutionär verändern. Die schier endlosen Möglichkeiten dieser gehen über Wikipedia, Fake News und Dr Google gefühlt um Lichtjahre hinaus. Ultimativer digitaler Infomix oder virtueller und gesellschaftlicher Supergau?

Bedient man mittels Input einiger Schlagwörter, einer Info oder eines Textes ein

AI/KI-Programm, so generiert dieses binnen weniger Sekunden jedwede gewünschte Version des Outputs, vom seriösen Geburtsvorbereitungsprogramm über links oder äußerst rechts verfasste Leserbriefe, Betrachtungen, Ansprachen oder Doktorarbeiten, Zeichnungen oder Gemälde, bis hin zur traurigen oder witzigen Grabreden in den verschiedensten Sprachen, und, und, und … Kurzum, Identität und Urheberstatus des "Verfassers" werden irrelevant, weil nicht mehr nachvollziehbar. So weit, so (gar nicht) gut!

Sich zu Tode fürchten vor besagter neuer, virtueller Scheinwelt ist keine Option. Einzig Sinn macht, dieses potentielle, unwirklich wirkliche - wirklich unwirkliche Phänomen zu realisieren, zu akzeptieren und den sorgsamen Umgang mit diesem zu erlernen.

Das Wissen um den "totalen Fake" gibt mündigen Menschen die einmalige Chance, sich vom digital-virtuellen Wahnsinn der letzten Dekade zu distanzieren. Menschen werden wieder vermehrt physisch zusammenrücken und sich Face-to-Face austauschen. Gesellschaft, Schule und Unis werden wieder mehr analoge Aspekte forcieren und Handschlagqualität wird wieder in Mode kommen.







