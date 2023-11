Airbnb - brauchen wir das?

Nachdem mir die Worthülsen der KPÖ zum Thema Wohnen schon lange auf die Nerven gehen, finde ich es gut, dass die Salzburger SPÖ sich verstärkt und konkret dieses Themas annimmt. Tatsächlich ist es höchste Zeit, der illegalen Vermietung von städtischen Wohnungen, allen voran über die Buchungsplattform Airbnb, einen Riegel vorzuschieben.

Angesichts so vieler Wohnungssuchenden kann es nicht sein, dass mit städtischen Wohnungen derart Schindluder getrieben wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in einem Mehrparteien-Wohnhaus (sogar mit im Eigentum der Bewohner befindlichen Wohnungen) die Freude groß ist, ein ständiges Ein-und Ausziehen von "Mietern" hinnehmen zu müssen und praktisch in einem "Hotel" zu wohnen.

Die Sozialdemokraten, die diesen Missstand aufzeigten, sind gut beraten, am Thema zu bleiben!



Maria Scharnagl, 5400 Hallein