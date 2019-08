Airpower 2019: "Zugverdoppelungen" blieben aus

Ich nehme die ÖBB zur Airshow, allein es hakt immer wieder. Letztes Mal waren in den Zeitungen "Zugsverdopplungen" angekündigt; es blieb bei der Ankündigung, es gab nämlich keine, entsprechend voll waren die Garnituren. Am Zeltweger Bahnhof fragte ich einen ÖBB-Angehörigen nach der versprochenen Doppelfrequenz: Er wusste nichts davon, hatte wie ich in der Zeitung davon gelesen, rief in Wien in seinem HQ an, die wussten auch von nichts . . .

Und, so der ÖBB-Mann weiter, es hätte die Möglichkeit gegeben, Busse anzufordern: Die hätten den Massenandrang etwas entschärfen können; aber diese Busse wurden - wer immer dafür zuständig war - nicht angefordert.

Ich bin trotzdem Optimist: Vielleicht ist heuer das Jahr, an dem alles optimal läuft, wie beim RIAT in Fairford....

Werner Riegelnegg, 8010 Graz