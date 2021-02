Aktion gegen eine Politik der Kälte

13 Zelte auf dem Mozartplatz von Samstag auf Sonntag, die auf die verzweifelte Lage von Flüchtlingen in Lagern auf den griechischen Inseln und in Bosnien aufmerksam machen wollten. Das Thema, diese "Schande Europas", hat derzeit keine "Konjunktur", wird überlagert von der alles beherrschenden Pandemie. Eine Demo gegen die geltenden Corona-Maßnahmen hätte ungleich mehr Resonanz gefunden. Ich möchte deshalb den Organisatoren und den Teilnehmern dieser Aktion Anerkennung und Respekt bekunden. Dank auch an die SN, die zumindest kurz darüber berichteten.

Es gibt kein warmes Essen, auch nicht im Winter. In der Nacht ist es stockdunkel und extrem unsicher, viele Frauen und Mädchen fürchten sich und hören mittags mit dem Trinken auf, um nachts nicht auf die Toilette gehen zu müssen. Die hygienischen Bedingungen sind schrecklich, allein der Gestank ist kaum zu ertragen. Es gibt keine Kanäle und Abflüsse, das dreckige Wasser rinnt durch das Lager. Für etwa 7000 Menschen gibt es nur ein paar wenige Duschen, aber kein Warmwasser. Das fertig verpackte, aber oft schon verdorbene und weggeworfene Essen lockt Nagetiere wie Ratten an. So kommt es oft zu Bisswunden, vor allem bei Kindern. Babys sind da besonders gefährdet, sie können sich noch nicht bewegen und so die Ratten vertreiben. Dutzende Kinder und Jugendliche sind ob dieser menschenunwürdigen Zustände akut suizidgefährdet.

Soweit nur ein paar Auszüge aus einem Bericht der NGO "Ärzte ohne Grenzen" aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos, auf dem Boden der Europäischen Union. Die Weigerung des Kanzlers und seines Gefolges, auch nur wenige Familien oder Kinder aus diesem fürchterlichen Elend herauszuholen, erfolgt aus innenpolitischem Kalkül mit Schielen auf rechte Wählergruppen. Eine "Haltung", die, so scheint es, nach wie vor mehrheitsfähig ist. Was sagt das über den Zustand unserer Gesellschaft aus?





Erhard Sandner, 5081 Anif