Aktionen der Klimakleber sind eine Zumutung

Demonstrationen müssen normalerweise angemeldet und bewilligt werden. Sollten bei diesen friedlichen Kundgebungen Ausschreitungen erfolgen, so sind diese Veranstaltungen sofort aufzulösen. Die Veranstalter sind dann natürlich auch zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist eine Zumutung, dass wir uns von Klebern, die auch durch Sachbeschädigungen aufgefallen sind, schikanieren lassen müssen. Politiker, die mit diesen Damen und Herren sympathisieren, sind fehl am Platze.

In der heutigen Zeit machen alle, was sie wollen, und niemand sorgt für Recht und Ordnung. Die Rechtsprechung ist fragwürdig geworden und sehr viele Urteile sorgen für Unverständnis in unserer Gesellschaft. Die Verdrossenheit über unsere Politik steigt täglich!



Heinrich Dubsky, 5020 Salzburg