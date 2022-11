Aktivisten sind keine Verbrecher

Leider wird der Tod einer Frau aufgrund eines Verkehrsunfalls instrumentalisiert, um auf Klimaaktivisten einzuprügeln. Sie werden mit Terroristen und Kriminellen gleichgesetzt, was eine Belehrung an die Apologeten dieser Verniedlichung notwendig macht: Terror ist darauf ausgerichtet, wahllos unschuldige Menschen mit Absicht zu töten. Und zwar so viele wie möglich. Ein Krimineller begeht bewusst Verbrechen zu seinem eigenen Vorteil.

Diese Absichten jenen Menschen vorzuwerfen, die verzweifelt sind, weil sich die Entscheidungsträger der Politik nicht und nicht in Richtung Klimaschutz bewegen wollen, ist leichtfertig und auch gewissenlos. Da ist schon ihnen selbst der Vorwurf zu machen, sich in die Nähe von Kriminalität zu begeben, weil sie wider besseres Wissen entscheidend dazu beitragen, unsere Welt gegen die Wand zu fahren. Ja, es kann schon sein, dass künftig radikalere Mittel ersonnen werden, um uns alle aufzurütteln, aber was wird der Grund dafür sein? Frei nach Bill Clinton hier die Antwort: It's the climate, stupid!

Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf