Aktuelle Anbauten verunstalten Schloss Klessheim

Zu Simona Pinwinklers Artikel im Lokalteil der SN vom 19. 6. 2023: Klessheim als Schattenort aus der Nazizeit darzustellen ist wichtig für das historische Bewusstsein. Da muss man auch nicht auf Fischer von Erlach hinweisen, da das seiner Bedeutung für Salzburg gemäß als Allgemeinwissen vorausgesetzt werden kann. Dass aber dieser bedeutende Profanbau des gefeierten Architekten, dessen 300-Jahr-Todesjubiläum nicht nur in den SN gewürdigt wird, weniger durch den Nazi-Kitsch als mit aktuellen Anbauten an den Schlossflügeln aus Profitdenken verunstaltet wird, lässt am historischen Bewusstsein der Zeitgenossen zweifeln. Wie Denkmalschutz funktioniert, scheint hier unergründlich.



Erhard Petzel, 5020 Salzburg