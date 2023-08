Akustik kommt erst hinten zur Geltung

Am 2. 8. 2023 besuchte ich im Rahmen der "Siemens-Festspielnächte" auf dem Kapitelplatz die Oper "Roméo et Juliette", eine Festspielproduktion aus dem Jahre 2008. Es gab alle Voraussetzungen für einen anregenden Abend. Ein hochkarätiges Sängerensemble mit optisch aufwendigen und effektvollen Arrangements und dazu noch eine der in letzter Zeit so seltenen angenehmen Sommernächte.

Störend und befremdend war allein die überbordend dröhnende Lautstärke, die die Stimmen unangenehm fast schon metallisch klingen ließ, zumindest im vorderen Bereich (ich saß etwa in der 10. Reihe).

Kann es sein, dass die Akustik erst hinten in der Gastronomie für ein zahlungskräftiges Publikum optimal zur Geltung kommt? Das würde den so begrüßenswerten freien Eintritt doch etwas relativieren.



Erhard Sandner, 5081 Anif