Alarmzeichen für Wohlstandsverlust

Der Leitartikel von Andreas Koller in der Dienstagsausgabe trifft das Gedankengut, das sich im Zusammenhang mit einer kommunistischen Partei auftut. Wahrscheinlich wurde auch manche Wählerschaft davon abgehalten, Kay-Michael Dankl die Stimme zu geben, und sein Erfolg wäre noch viel größer gewesen, wenn er zum Beispiel als "Liste Sozial" ins Rennen gegangen wäre.

Es ist beachtlich, was ein Politiker bewegen kann, wenn er sich mit den Wurzeln der sozialen Probleme auseinandersetzt und mitfühlt, was es heißt, arm zu sein. Wenn in der Stadt Salzburg die KPÖ 21,5 Prozent erreicht hat, kann das als Alarmzeichen für den Wohlstandsverlust vieler Bürger gesehen werden. Um im Frieden weiterleben zu können, ist die Regierung mehr als gefordert, um gegen den laufenden Wohlstandsverlust wirksam zu handeln.



Wolfgang Pöhl, 5026 Salzburg