Alkoholkonsum beim Salzburger Hauptbahnhof

Liebe Salzburger Polizei, wenn ich mit meinem Hund am Salzachkai spaziere, werde ich von Euren Beamten immer freundlich begrüßt, wir winken und lächeln gegenseitig. Aber was ich heute (24. 3. 2020) am Salzburger Hauptbahnhof direkt vor der Polizeiwache gesehen habe, kann man nicht in Worte fassen. Um 17.15 Uhr gehe ich mit dem Hund über den Platz und sehe 15 Leute, die in Gruppen Alkohol konsumieren und mich auslachen, weil ich ihnen ausweiche. Dasselbe am Forum 2.

Beim Rückweg um 17.45 Uhr ist die Situation noch schlimmer, Alkohol, Lärm und fiese Kommentare.

Liebe Polizei, bitte schaut auch mal hin und wieder direkt buchstäblich vor die Haustür. Ihr macht in diesen turbulenten Zeiten einen tollen Job, vielen Dank dafür!



Mag. Arunas Peˇciulis, 5020 Salzburg