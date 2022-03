Alle Appelle bleiben ergebnislos

Die meisten Menschen verabscheuen Kriege sowie politische und militärische Aggressoren. Offensichtlich gibt es aber weder adäquate politische noch diplomatische Mittel, diese zu verhindern.

Sepp Schnöll's Haltung (Brief an die SN v. 22. 3.) und seine Inspiration durch immer noch populäre Friedenssongs sind illusionär und gut gemeint, aber kein probates Mittel gegen Kriegstreiber. Natürlich hätten die Ukrainer sofort und ohne Gegenwehr kapitulieren können. Aber ob der vom Verfasser des Leserbriefes erhoffte Effekt eingetreten wäre, ist Theorie. Er bleibt im Konjunktiv!

Putin will mit aller Macht und ohne jegliche Rücksichtnahme Russland vergrößern und die westliche Einflusssphäre begrenzen. Und er will wie seinerzeit Adolf Hitler seine Erweiterungsfantasien und Visionen verwirklichen. Wer vom Großreich träumt , wird das auch versuchen zu erreichen. Propaganda, Lügen und konstruierte Behauptungen sind Mittel zur Vorbereitung. Appelle, egal welcher Art oder von wem auch immer diese kommen, sind ergebnislos. Eine Appeasementpolitik bestärkt den Angreifer, dieser hält den Gegner für schwach und unvermögend.

Ob eines Tagen ultimative Friedensmissionen wirklich Zukunft haben?





Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See