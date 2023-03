Alle Fakten zum Willow-Projekt

Als Lehrerin wurde ich schon von meinen Schüler/-innen der 7. Klasse AHS mit dem Willow-Projekt konfrontiert. Aus den Postings auf TikTok haben Sie folgende Essenz herausgefiltert: "Der Biden will in der Arktis Öl fördern - was sagen Sie dazu?"

Es hat mich dann eine Geschichte-Stunde gekostet, zu recherchieren, dass nicht generell in der Arktis Öl gefördert werden soll, sondern im US-Bundesstaat Alaska und dass nicht Biden nach Öl sucht, sondern der texanische Konzern ConocoPhillips.

Was meine Schüler/-innen nicht wussten und offenbar auch die Jungjournalistin Nora Grössenberger nicht berücksichtigt hat, ist auf den Seiten des "Momentum-Instituts" und bei Mimika (Portal für die Aufdeckung von Fake News) zu lesen: "Die Firma ConocoPhillips hat gültige Pachtverträge in der Gegend. Hätte die Regierung das Willow Project abgelehnt, hätte sie wahrscheinlich mit Geldstrafen und rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen."

Probleme sind meist komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheinen.

So verständlich der Einsatz gegen ein so umweltschädigendes Projekt auch ist: Es ist schon spannend, warum auf TikTok immer einzelne Themen hochkochen und einen Sturm der Empörung auslösen, obwohl es weltweit sehr viele andere Klimasünden und Menschrechtverletzungen gibt, die auch Beachtung und Entrüstung verdient hätten.





Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien