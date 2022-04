Alle haben zum jetzigen Zustand beigetragen

Zu "Umfassende Landesverteidigung, was ist das?" von Alexander Purger (26. 4.): Inhalt und Umfang der ULV sind im Bundesverfassungsgesetz klar und unmissverständlich definiert. Trotz dieser Tatsache sind die häufig wechselnden Regierungen in unserem Land offensichtlich nicht in der Lage, die Ziele, Aufgaben sowie die erforderliche Handlungsfähigkeit unseres Militär sicherzustellen. Und das alles in Friedenszeiten und bis 24. Februar 2022 währender Schönwetterlage, d.h. ohne kriegerischer Handlungen in Europa.

Die politische Führung des Ministeriums ist mit allem überfordert: Es hapert an Konzepten, Ideen, Geld, Ausbildung, Nachwuchs, Wehrwillen, modernen Kasernen, Technik, etc.

Es hapert nur nicht an Politikern, die den eigenen Einfallsreichtum und den ihrer Parteien ausprobieren. Immerhin haben seit 2000, also während zweiundzwanzig Jahren insgesamt neun Bundesminister aller Couleurs mit ihren jeweiligen Günstlingen zum jetzigen Zustand des Ressorts nach Kräften beigetragen. Und die amtierende Frau Bundesministerin setzt noch den i-Punkt drauf. Sie wird das "militärische Vakuum" mit ihren Kampagnen nicht beheben können.

Das rudimentäre Rekrutenaufkommen ist unter anderem auch eine Folge der Reputation. Wer hat denn noch wirklich Lust, dieser Truppe anzugehören?

Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See