Alle müssen ihre Hausaufgaben machen

Die internationalen Klimakonferenzen sind unabdingbar, weil alle Staaten im Boot sein müssen, um die Klimakrise einzugrenzen. Zu fragen ist, ob die Konferenzen derart groß sein müssen - das formale Gremium internationaler Vereinbarungen sind die Vereinten Nationen. Gewicht haben wohl die informellen Treffen der G20-Staaten. Dass die COP - steht für Conference of the Parties - dieses Jahr in einem Ölscheichtum stattfindet und dass der Konferenzleiter Sultan al-Dschaber, wie bekannt wurde, die Konferenz für Fossilgeschäfte nutzt, wirft freilich ein schlechtes Licht auf das Ereignis. Greenwashing und Verzögerungstaktiken stehen im Raum. Als Chef des Ölkonzerns Adnoc lehnt al-Dschaber es kategorisch ab, die Ölproduktion seines Landes zu drosseln. Stattdessen investiert der Konzern bis 2030 mehr als 150 Milliarden Dollar in Wachstumsprojekte (SN, 30. 11 .23). Aber der Leiter einer Konferenz bestimmt nicht deren Ergebnisse. So liegt die Verantwortung bei den anwesenden Regierungsvertreterinnen und -vertretern. Bei Klimakonferenzen werden die großen Linien und die Rahmenvereinbarungen festgelegt. Die Hausaufgaben müssen dann die Staaten, mit ihnen die Regionen und Kommunen machen - so auch Salzburg. Wenden sind in allen Bereichen erforderlich. Neben dem Aus für Ölheizungen wären weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen leicht umzusetzende Sofortmaßnahmen. In Salzburg wurden mit der Zurücknahme des "Lufthunderters" sowie der geplanten Wiederaufnahme von Kurzstreckenflügen nach Wien leider Signale in die falsche Richtung gesetzt, wie die Scientists for Future kritisieren.





Mag. Hans Holzinger, Mitglied der Scientists for Future Salzburg, 5201 Seekirchen