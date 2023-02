Alle hohen Mieten sollten abgebremst werden

Um die galoppierende Inflation (unglaubliche 11,2 Prozent derzeit!) die Wohlstand, Sparbuchguthaben und Wettbewerbsfähigkeit raubt, einzubremsen, benötigt es vor allem eine sofortige Mietpreisbremse. Weil Mieten an sich nach Index (also Inflation) erhöht werden dürfen, ein adaptiertes Strompreisbildungs-System beziehungsweise Aussetzen des obskuren Merit-Order Systems, das den Strompreis nach dem teuersten Gaswerk richtet, und Regulatorien bei - gegenüber etwa Deutschland - bei uns zu teuren Grundnahrungsmitteln.

Diese drei Themen sind vor allem die Treiber der Inflation. Mieten, Energie und Lebensmittel, aber wesentliche Daseinsvorsorge gehören staatlich gesichert. Vor allem sollen alle Mieterhöhungen mit circa zwei Prozent auf zwei Jahre begrenzt werden. Also vor allem auch die teuren am freien Markt. Und nicht nur für die ohnedies schon geschützteren Mietverhältnisse der Kategorie-Mieten oder der Wiener Gemeindewohnungen. Um diesen privatrechtlichen Vertragseingriff verfassungsrechtlich abzudecken, benötigt es allerdings im Parlament eine zwei Drittel Mehrheit. Ja, manch quere Situationen in Krisen rechtfertigen sowohl moralisch als auch rechtlich Eingriffe ins Privatrecht auch von Vermietern. Dazu empfehle ich eine "freie" Abstimmung im Parlament. Dann wird man ja sehen, wer es gut mit der Bevölkerung meint, und wer nicht.





Franz Hager, 5026 Salzburg