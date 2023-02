Alle Menschenleben sind gleich viel wert

Mit Erschütterung und Schock reagiert die Welt und auch wir Österreicher auf diese Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Es ist zwar sehr lobenswert, wenn sehr viel über die schlimme Lage in der Südtürkei berichtet wird und diese Situation mit Recht viel Mitgefühl und Hilfe auslöst, doch über Syrien und die noch viel gravierenderen Probleme dort infolge der größeren Armut schlechteren Infrastruktur (auch bedingt durch Kriegszerstörungen) wird viel zu wenig berichtet beziehungsweise kommt auch sehr viel weniger Hilfe an. Klar, diese Provinz Idlib ist schwer zu erreichen, doch heutzutage mit unserer Technologie sollte dies auch kein großes Problem darstellen, wenn man nur wollte! Ein sehr beschämender Vorgang!





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes