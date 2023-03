Alle müssen zurückstecken

Ein wahres Märchen. Der Fisch fängt bekanntlich am Kopf zu stinken an.

Solange zum Umweltgipfel, Wirtschaftsgipfel und anderen "Gipfeln" mit

Privatjets geflogen wird, die Städteflüge, die am umweltschädlichsten aber am bequemsten sind, nicht abgeschafft werden, und solange alle, die es sich leisten können mit energie - und treibstofffressenden Verkehrsmitteln fahren dürfen, solange wird der Ottonormalverbraucher die ihm aufgezwungenen umweltpolitischen Maßnahmen nicht verstehen. Was soll eine Ökosteuer bringen, wenn die vielen wirklichen Dreckschleuderer weitermachen können wie bisher? Ob in der Luft am Wasser oder am Boden. Wie unglaublich verlogen und zynisch.

Auch eine Umstellung von fossilen zu elektrischen Energien ist eine Augenauswischerei, denn bei steigendem Stromverbrauch muss natürlich Strom erzeugt werden. Durch noch mehr Verbauung oder gar mit Atomkraftwerken? Auch Wasserstoff ist stromintensiv. Was also soll die ganze "Herumwuzlerei" unserer verseuchten und vergifteten schönen Welt schon bringen? Sollten wir nicht alle begreifen, dass wir zurückstecken müssen. Ausnahmslos alle. Das kann funktionieren, wenn alle energie- und treibstofffressende Fortbewegungsmittel abgelöst werden von energiearmen, mit denen wir vielleicht etwas langsamer, aber trotzdem von A nach B kommen. Fortbewegung ist nur eine (große) Seite der Erdverschmutzung. Wie wäre es, wenn wir nur mehr erzeugen, was wir brauchen, sprich gesunde Lebensmittel statt denaturierten krankmachenden Nahrungsmitteln oder Kleidung aus natürlichen Fasern und Leinen statt Plastikkleidung? Oder, viel weniger Kinderspielsachen, dafür wert- und sinnvolle?

Den Konsumrausch zu drosseln wäre das Gebot der Stunde.

Die KI gibt unserer geschundenen Erde den Rest. Ohne diese gäbe es genug Arbeitsplätze und der psychische Stress würde sich abrupt verringern.

In den Schulen und den Universitäten würde man wieder die angeborene eigene Intelligenz benützen. Die Ärzte würden wieder den Erkrankten anschauen statt in den Computer. Nun ja, die Pharmawirtschaft würde einen eklatanten Einbruch erleiden. Dafür aber hätten wir ein lebenswertes Leben auf einen einigermaßen gesunden Planeten. Einfach märchenhaft.

Gerhild Hirnsperger

5323 Ebenau