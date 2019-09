Zu "Kindermund weiß, was er tut" (Spitze Feder vom 16. 9.):

Ihre Glosse hat in uns eine Erinnerung an den damals ca. 8-jährigen Sohn eines befreundeten Ehepaares wachgerufen. Dieser musste in der Volksschule einen Aufsatz schreiben und bis heute - inzwischen ist der Bub lange schon erwachsen - lachen wir immer noch darüber, dass der Knirps den Aufsatz mit folgendem Schlusssatz beendete: "Alle Rechte vorbehalten!"



Erwin Stocker, 5020 Salzburg