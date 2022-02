Alle Schüler "Sehr gut"

Beurteilt ein Lehrer, eine Lehrerin einen Schüler mit einem Sehr gut, dann ist alles paletti. Viele Pädagogen und Pädagoginnen tun sich eine Differenzierung der Leistungsbeurteilung schon lange nicht mehr an und vergeben in Fächern wie Religion, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung oder Bewegung und Sport, etc. nur mehr die Einheitsnote Sehr gut. Das ist Gleichmacherei und läuft den Beurteilungskriterien gemäß Lehrplan (Sehr gut bis Nicht genügend) diametral zuwider. Mehr noch, weder ist dies gesetzeskonform, noch ist es gerecht und fair dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin gegenüber. Alle sehen zu, wie sich eine vom Gesetzgeber verordnete Beurteilungsskala schleichend abschafft.

Nicht immer sind junge Menschen bereit, auch wenn sie sportbegeistert sind, Arbeitsaufträge im Sportunterricht seriös, adäquat und bestmöglich umzusetzen. Die Einstellung zur Arbeit im Unterricht wird laut LBVO (=Leistungsbeurteilungsverordnung aus 1974) unter Mitarbeit subsumiert.

Ein Sporterzieher beurteilt in der Schulnachricht (kein Zeugnis, nur schriftliche Benachrichtigung über den derzeitigen Leistungsstand) einen Schüler im Fach Bewegung und Sport (BSP) nur mit einem Gut. Er darf sich wappnen, mit heftigem Gegenwind zu rechnen. Klar, dem Schüler schmeckt die Note Gut nicht und so mancher sportaffine Elternteil fühlt sich gleichsam in seiner Ehre gekränkt.

Geschätzte Lehrer und Lehrerinnen, kehrt schnellstens zu einer objektiven, ernstzunehmenden Leistungsbeurteilung zurück. Ihr werdet sonst unglaubwürdig und mehr und mehr zum Spielball unberechenbarer Kräfte. Eine Beurteilung mit Gut sollten Schüler/-innen und Eltern zukünftig respektieren, ohne auf die Barrikaden zu gehen. Fakt ist, längst nicht alle Schüler sind sehr gut!







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl