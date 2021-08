Alle sechs Stunden nur ein Zug mehr

Zum SN-Bericht "SPÖ Köstendorf will Käfer und Greifvögel umsiedeln" (10. 8.), um so die derzeit auf Eis gelegte Deponie in Köstendorf doch noch zu ermöglichen, möchte ich wie folgt Stellung beziehen:

Die ÖBB-Tunnelbaustelle mit einer zirka 15-jährigen Bauzeit belastet die Anrainer/Tiere der betroffenen Ortschaften ohnehin schon viel stärker, als es der Umwelt eigentlich zumutbar wäre. Dieses Bauvorhaben wird voraussichtlich umgesetzt - damit hat man sich im Sinne einer nachhaltigen, zukunftsorientierten und vor allem aufgrund der umweltfreundlichsten Möglichkeit, Personen und Güter zu befördern, abgefunden. Die Nachricht, dass uns die Deponie Karlsreith, die ein mit Schwermetallen kontaminiertes Ausbruchsmaterial (über zwei Millionen Quadratmeter) samt Klärwerk vorsah, erspart bleibt, führte zu einem dezenten Aufatmen der Bevölkerung.

Umso größer ist die Verwunderung darüber, dass die SPÖ Köstendorf nun für eine Absiedlung der streng geschützten Tierarten (Schwarzer Grubenlaufkäfer und Rotmilan) eintritt, um die Deponie an diesem Standort, welcher direkt an das Naturschutzgebiet Wenger Moor grenzt, doch noch zu ermöglichen.

Die Begründung, dass durch einen Bahnabtransport des Aushubmaterials Bahnanrainer anderer Ortschaften einer erhöhten Lärmbelästigung ausgesetzt wären, kann ich nur bedingt nachvollziehen. Bei täglich vier Zügen zusätzlich auf dem Schienennetz würde dies alle sechs Stunden eine Mehrbelastung von einem Zug bedeuten.

Demgegenüber stünden bei der Variante Deponie Karlsreith täglich Hunderte Lkw auf der Straße durch Eugendorf und Seekirchen zu Buche, welche geeignetes Material für den Unterbau der Deponie ankarren müssten. Einerseits ist diese Strecke Richtung Salzburg ohnehin schon sehr stark frequentiert und andererseits steht dies im extremen Gegensatz dazu, Schadstoffausstoß zum Wohle der Umwelt zu vermeiden. Davon abgesehen würde die Deponie an diesem Standort im Einzugsgebiet des Wallersees sein empfindliches Ökosystem dauerhaft und zum Nachteil vieler Tier- und Pflanzenarten verändern.



Johannes Fink, 5203 Köstendorf