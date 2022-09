Würde man nicht immer in fast allen Pflegeberufen Wert darauf legen, dass die Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden wollen, nur mit Matura und/oder Studium genommen werden, sondern allen Interessierten eine Ausbildungschance in der Pflege zu bieten, wäre der Personalmangel nicht so groß. Denn "Studierte" wollen meist ins Gesundheitsmanagement, denn für die "Grundpflege" hat man ja nicht studiert. Dies sehe ich als Wurzel allen Übels.

Ingrid Heinzl

5211 Friedburg