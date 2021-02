Der St. Johanner Heimleiter wird mit den Worten zitiert, dass man aufgrund der Anfeindungen gegen die Impfvordrängler in diesem Fall den übrigen Impfstoff doch besser weg geworfen hätte! Das ist doch wohl purer Zynismus und eine unglaubliche Frechheit. Mittlerweile ist jedem Arzt bekannt, dass es eine gewisse Zeit gibt, in der eine angebrauchte Flasche verimpft werden kann. Es muss in einer Gemeinde doch wohl bekannt sein, wo die älteren Menschen leben. Man hätte leicht auch bei diesen anrufen können und nicht nur, wie berichtet, beim Seilbahnmanager. Und es hätte sicher auch viele Senioren gegeben, die nicht im Heim wohnen und sich sofort hätten impfen lassen. Ob ein Heimleiter, der so eine Aussage trifft, überhaupt noch tragbar ist, sei zumindest gefragt. Leider scheint zunehmend der Orwell'sche Spruch zu gelten: "Alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher!"

Dr. Nikolaus Größing, 5020 Salzburg