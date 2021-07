Alles doch nur ein Traum?

"Enteignung im Kampf gegen hohe Mieten?" - So die SN-Schlagzeile vom Samstag, 3. Juli. In Berlin ist leistbarer Wohnraum knapp. 80 Prozent der Bewohner sind Mieter (m/w). Zwischen 2012 und 2018 sind die Mieten um bis zu 80 Prozent gestiegen. Der börsennotiere Immo-Konzern "Deutsche Wohnen" hält etwa 240.000 Wohnungen. Genau weiß man das gar nicht. Eine Initiative fordert zurecht seine Enteignung. Das alles kann in Salzburg gar nicht passieren: Die Stadt Salzburg hat sich vor vielen Jahren vorausschauend durch ein gesetzliches Vorkaufsrecht sowie eine gleichzeitige Verkaufspflicht für Großgrundeigentümer im öffentlichen Interesse sämtliches Grünland zum Grünlandpreis gesichert. Danach hat sie dieses Grünland formal in Bauland umgewidmet, jedoch ohne den damit verbundenen Gewinn an gemeinnützige Bauträger weiterzureichen, um geförderte Mietwohnungen, Mietkaufwohnungen und Wohnungseigentum für die einheimische Bevölkerung zu ermöglichen, damit wohnungssuchende Normalverdiener eine echte Wahl haben: Weil die erwartbaren Fantasiepreise für Bauland gar nicht erst entstehen konnten. Auf diese Weise wachsen nun zwei neue Stadtviertel (Dossenweg und Stieglgründe) in bodensparende Höhe, die durch meisterhafte Architektur einen lebendigen urbanen Lebensraum als Kontrapunkt zur Altstadt schaffen. Oder sollte ich das nur geträumt haben?





Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg