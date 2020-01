Alles dreht sich um die Bäume …

Hätten der Betreiber APG, die Salzburg AG und die Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten, wäre diese Leitung so niemals genehmigt worden.

Die gesetzlich vorgeschriebene Strategische Umweltprüfung (SUP) fehlt bis heute, weshalb von der EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik Österreich eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang muss der Salzburger Landeshauptmann Dr. Haslauer, der sich bei jeder Gelegenheit auf geltende Gesetze beruft, in die Pflicht genommen werden. Damit er das tut, für das er eigentlich gewählt wurde: sich endlich für sein Land Salzburg und die Rechte seiner Salzburger Bürger einzusetzen.

Die im Artikel von Herrn Auinger beschriebene angestrebte Gewinnmaximierung durch den Betreiber APG, welcher sich im staatlichen Mehrheitsbesitz befindet, auf Kosten der Natur und der Gesundheit der Salzburger Bevölkerung ist unverschämt.

In Zeiten des Klimawandels klingt das wie reiner Hohn.



Thomas Seling, Bad Vigaun