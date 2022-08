Als ich im SN-Lokalteil vom 27. 8. 2022 über die drohende Profanierung der St.-Andrä-Kirche in Salzburg las, musste ich spontan an die Stelle aus dem Evangelium von der "Vertreibung der Händler aus dem Tempel in Jerusalem durch Jesus" (z. B. Matthäus 21,12 ff. u. a.) denken.

Kein sakraler Raum ist heutzutage anscheinend sicher vor Menschen, die vorgeben, das Christentum durch diese Praktiken der Menschheit näherbringen zu wollen. Alles muss vermarktet werden.

Vor allem finde ich empörend, dass eine dort ansässige kroatische katholische Gemeinde, die den Kirchenraum wöchentlich über die Maßen füllen kann, in ihrer Arbeit so eingeengt und beschnitten werden soll, nur um Geld machen zu können und den eigenen Weg anderen Menschen überstülpen zu können.

Ich hoffe sehr, dass in der Erzdiözese Salzburg auch noch andere Kräfte als Geld und Macht das Sagen haben und dass es auch die "gestrigen" Werte wie Toleranz, Feingefühl und auch den Wunsch, einmal den Anderen zu hören, gibt.



Elfriede Hahnl, 5020 Salzburg