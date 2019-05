Alles nur eine Partie Schach!?

Was für ein Wochenende - als passionierter (Hobby-)Schachspieler macht man sich über das Geschehene seine eigenen Gedanken. War bereits die Eröffnung (-> Regierungsbildung) bemerkenswert, so hielten uns die seitdem von der ÖVP-FPÖ-Koalition vorgenommenen Schachzüge (12-Stunden-Arbeitstag, BVT-Krise, Karfreitagsregelung, Rattengedicht, ...) in Atem. Vergangene Woche bzw. vergangenes Wochenende erlebte Österreich jedoch die in die Praxis umgesetzte Bedeutung des Terminus Technicus "Zugzwang". Nicht nur der Inhalt und der Zeitpunkt, sondern auch das "Wer steckt im Endeffekt tatsächlich hinter dem mittlerweile als "Ibizagate" bekannten Video" ist dabei für den Beobachter von besonderem Interesse. Ob diese Strategie schlussendlich zum Schachmatt für die FPÖ oder doch nur zu einem Remis führt, wird sich vermutlich erst nach der Rochade (-> vorgezogene Neuwahl) zeigen. Und wer zieht die Lehre aus dieser Partie!? Möglicherweise werden erst meine Enkel im Geschichtsunterricht über die wahren Hintergründe dieser Blitzschachpartie (-> Regierung hielt ganze 17 Monate) unterrichtet werden ...



DI(FH) Albert Schempp, 5020 Salzburg