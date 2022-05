Sehr geehrter Herr Heinz Bayer, mit großem Vergnügen las ich die "Gebirgsdialoge" in den "Salzburger Nachrichten" am Dienstag , 17. Mai 2022. Den Pinzgauer Ausdruck "Tagskia" kannte ich leider nicht, bin ich doch "Stoasteira".

Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einfach so wie Sie es schreiben.

Das Heizen mit (Tannen- und Fichten-)Zapfen, bei uns auch "Ze(ä)pfen" genannt, haben wir schon vor etlichen Jahren (ich bin Jahrgang 1956) praktiziert. Wir hatten in einem Mehrparteienhaus ein Etagenbad mit Badeofen zum Heizen mit Holz etc., und so mussten wir Kinder vorher immer in den Wald zum Ze(ä)pfenklauben, um den Badeofen damit zu befeuern und warmes Wasser zu erzeugen. Meine Mutter sagte immer: "Wenn'st es warm haben willst, musst in den Wald."

Also nichts Neues mit dem "neuen" Heizen. Alles schon einmal da gewesen, auch früher agierte man "umweltfreundlich".





Roman Seitz, 8700 Leoben