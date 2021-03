Muss man neben Kultur und Sport die Gastronomie seitens der Politik so exklusiv negativ behandeln? Es gibt sonst Lockerungen, aber nur für diese Branche nicht. Hier fehlen nachvollziehbare logische Begründungen. Sicherheits- und Präventionskonzepte gibt es auch für bzw. in der Gastronomie, aber die Politik will das partout nicht sehen. Ihre exklusiv negative Sichtweise, mehr als eigenartig.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt