Was ist eigentlich mit den Menschen in Österreich los? Geht es uns wirklich so schlecht, dass Marxisten und Kommunisten gewählt werden und eine rechtspopulistische Partei salonfähig wird? Die von der neuen Salzburger Landesregierung beschlossenen Themen lassen Böses ahnen. Ewiggestrig und nichts von all dem wird uns zukunftsfit machen. So schnell ist Geschichte vergessen.





Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael