Alles Wahlkampfgeplänkel?

Landeshauptmann Wilfried Haslauer wirbt u. a. mit Verlässlichkeit um Stimmen. Dabei ist aber nicht nachvollziehbar, wenn er in der Wahlkampfarena vor über 1000 Parteifreunden in ungewöhnlich scharfen Worten die FPÖ angreift, um dann von

seinem Büro erklären zu lassen "Wir wollen und können derzeit keine Partei ausschließen. Es gibt im Vorfeld keine Koalitionsansage." Also dürfte SPÖ-Spitzenkandidat David Egger mit seiner Aussage "Alles Wahlkampf-Geplänkel" richtig liegen. Wenn die Salzburger ÖVP in gleicher Weise dem Beispiel der ÖVP Niederösterreich folgt, dann bleibt von Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit nichts mehr übrig.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg