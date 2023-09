Verkehrsalltag 2023:

Mit Besatzung weit über 100 kg schwere Lastenräder pflügen sich rücksichtslos ihren Weg. Durchwegs überfüllte Geh- und Radwege, Radfahrer, die ihre Räder (mit oder ohne E-Antrieb) in keiner Weise beherrschen und nach einem Unfall ohne ein Wort der Entschuldigung am Geh- und Radweg einfach verschwinden (zuletzt erlebt am 12. September).

Und, keinerlei Konsequenzen, mangels jedweder Kontrolle durch die Exekutive.

CO₂-Einsparung ist gut und schön, aber so, mit diesem Wildwuchs, geht es nicht.

Ich fordere a) die sofortige allgemeine Kennzeichenpflicht für Radfahrer, Scooter und alle sonstigen "modernen" Verkehrsteilnehmer und b) die kurzfristige personelle und finanzielle Aufstockung der Exekutive für umfassende Kontrolle der Einhaltung der StVO, auch auf Geh- und Radwegen.

Welche Partei ist dabei, die bisher kennzeichenlosen Wahnsinnigen unter den Verkehrsteilnehmern einzubremsen ?





Mag. Harald Pleticha, 5020 Salzburg