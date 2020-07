Almtiere und Wegerecht

Ein Bauer in Tirol stellt Warntafeln auf, um seine Almtiere und Wanderer zu schützen. Trotzdem wird er vom OHG in einem skandalösem Urteil zum Schadenersatz verpflichtet, obwohl sich die deutschen Touristen nicht an die Warnungen gehalten haben. Man muss sich eigentlich wundern, was in den Köpfen solcher Richter vorgeht.

Unsere Bauern hätten auf diesen Skandalurteil sofort so reagieren müssen wie dieser Rauriser Bauer, dann hätte die Politik mit einem dementsprechenden Gesetzt auf so ein Urteil reagieren müssen.

Ein Bauer kann doch auf keinen Fall ein uneingeschränktes Wegerecht auf seinem Grund durchgehen lassen, wenn er dann durch ein Skandalurteil an seiner Existenz bedroht wird.

Der Naturschutzbund sollte sich lieber dafür einsetzen, dass ein Bauer nicht durch skandalöse Urteile in seinen Grundrechten und in seiner Existenz gefährdet wird, dann wird jeder Bauer auch die Wege auf seinem Grundstück freigeben.







Reinfried Haselsberger, 5630 Bad Hofgastein