Almwirtschaft sollte gefördert werden

Wer Schafe, Rinder usw. auf der Alm weiter haben und sehen will, muss sich für die Bejagung des Wolfes aussprechen. Die Beweidung der Flächen ist auch für den Artenschutz wichtig. Wer Almwirtschaft und Tourismus weiter haben will, wird keine Einwände gegen das Bejagen des Wolfs haben, der längst nicht mehr zu den gefährdeten Tierarten gehört. Es geht um den Schutz der Berglandwirtschaft und auch um ein weiterhin "wanderbares" Land.

Almwirtschaft sollte eigentlich nicht nur geschützt, sondern vielmehr bewusst gefördert werden. Es ist traurig, dass den Almbauern so wenig Verständnis, so wenig Unterstützung und so wenig Anerkennung ihrer Arbeit entgegengebracht wird.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt