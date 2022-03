Alpenverein und Naturschutz

Zu "Die Windkraft entzweit Politik und Alpenverein" und "Windräder in den Bergen werden zum Zankapfel" (SN-Lokalteil, Berichte vom 19. und 21. März 2022): Der Alpenverein hat zum Naturschutz eine zwiespältige Haltung. So wurde der Erschließung von Skigebieten bis weit über 2000 m hinauf kaum jemals Widerstand entgegengebracht. Daher gibt es dort breite Schneisen bis in diesen Höhenbereich - ohne Rücksicht auf Fauna oder Flora. Es war wohl immer ein Zugeständnis an den Tourismus.

Nun scheint der Alpenverein sich noch immer gegen Windräder in Höhenlagen zu wehren. Er tat dies bereits vor 20 Jahren, sich dabei immer berufend auf einen wenig bekannten, alten Grundsatzbeschluss, der die Errichtung von Windrädern in Höhen über 2000 m verhinderte. Meiner Meinung wäre es dem AV dringend angeraten, die Sinnhaftigkeit dieser Begrenzung zu überdenken. Diesmal wäre es eben ein Zugeständnis an unseren Energiebedarf.

Kurz noch ein Wort zur Windenergie im Lungau: Nur wenig bekannt ist das steirische Skigebiet mit der Windkraftanlage "Tauernwindpark" in 1900 m Seehöhe in Oberzeiring. Dort besteht eine bewährte Symbiose von Wintertourismus und sauberer Energiegewinnung - ist doch der Skitourismus extrem energiebedürftig. Warum sollte dies nicht auch in der Biosphärenregion Lungau möglich sein? Allerdings sind hier alle Berge etwas höher als 2000 m, das sollte wohl in der jetzigen Zeit aber kein begründbares Hindernis mehr sein.



Mag. Wolf-Dieter Prosinger, 5571 Mariapfarr