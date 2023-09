Alpenverein weist Gleichsetzung zurück

Zu "Wirbel um neuen Stadt-FPÖ-Chef: Dürnberger bei Identitären-Demo in Wien": Verständnislosigkeit: ein Begriff, der die Salzburger Stadt-FPÖ als Ganzes zu umschreiben scheint. Denn diese Partei versteht wirklich nichts! Schon gar nicht, dass es nur so vor Ignoranz und Zynismus strotzt, wenn eine vom Staatsschutz überwachte, rechtsnationale Gruppierung, wie es die Identitären nun einmal sind, mit NGOs wie dem Alpenverein oder dem SOS-Kinderdorf gleichgestellt werden. So geschehen im Artikel der "Salzburger Nachrichten" vom 13. 9., Seite 5, "Aus Stadt und Land", mit dem Titel "Stadt-FPÖ-Chef marschiert mit Identitären". Der Alpenverein weist jedenfalls eine derartige Gleichsetzung seitens der FPÖ entschieden zurück und wehrt sich gegen diesen niveaulosen Vergleich.



DI Peter Kraus, 1. Vorsitzender, Dr. Harald Wieser, 2. Vorsitzender, Österreichischer Alpenverein, Landesverband Salzburg