Als ein Deutscher den Pinzgau aufkaufte - Ausverkauf der Heimat

Zweitwohnsitze gibt es schon seit Anbeginn der touristischen Entwicklung, das belegen auch die prächtigen bürgerlichen Villen in Bad Gastein, die zeitgleich mit den großen "Belle Epoque"-Hotels entstehen. Da deren Anzahl aber begrenzt ist, war dies lange Zeit auch kein Problem. Ihre Zahl steigt erst, als im Laufe der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, als der Tourismus zum Massenphänomen wird und Zweitwohnungen in Form von Ferienwohnungs-Siedlungen und Appartement-Wohnblöcken als Hochhäuser auch für die Mittelschicht erschwinglich werden.

Zur Explosion von Zweitwohnungen in den Alpen kommt es, nachdem die EZB in Folge der Finanzkrise 2008 die Zinsen massiv senkt und den Markt mit zusätzlichen Milliarden Euro überflutet. Seither sagt der Volksmund, ist das Geld nichts mehr Wert. Die Kredite wurden extrem verbilligt, aber auch für Sparanlagen bekommt man nur mehr mickrige Zinsen. Pensionsvorsorgen einer ganzen Generation geraten so ins Wanken. Der Flucht in Sachwerten wie in Betongold hat zu explodierenden Immobilienpreisen und einem Run auf Zweitwohnsitze geführt.

Zu einem Schub für Zweitwohnsitze hat auch der EU-Beitritt Österreichs geführt und damit einhergehend die vier Grundfreiheiten. In Salzburg wurde in diesem Zuge der graue Grundverkehr (Verkauf von Baulandgrundstücken an Ausländer) abgeschafft, der mit der Gleichstellung der EU-Bürger zu Inländern argumentiert wurde, was sich nachträglich als fatal darstellt, denn seither explodiert die Zahl der Zweitwohnsitze förmlich, auch wenn niemand genau sagen kann, wie viele wir tatsächlich haben.

Ausländische Fonds suchen auf Grund ihrer Überliquidität nach Anlagemöglichkeiten und finden sie in Chaletdörfern im Pinzgau. Viele ausländische Einzelanleger sehen in Appartements auch eine lukrative Pensionsvorsorge. Oft werden die Einheiten kreditfinanziert, mit der Vermietung sollen die fälligen Kreditraten bedient werden und später besteht die Möglichkeit, die Einheiten selbst zu bewohnen. Das ganze Konstrukt gerät ins Wanken, wenn ein Überangebot entsteht oder so wie jetzt in der Corona-Krise die Vermietung nicht mehr funktioniert. Leerstehende Betonburgen wie damals an den Küsten in Spanien drohen.

Wie so oft im Leben, macht die Masse das Gift. Die Anzahl der Zweitwohnungen hat vor allem im Pinzgau so überhand genommen, dass die negativen Auswirkungen nicht mehr übersehen werden können. Denn je mehr Zweitwohnsitze gebaut werden, desto stärker steigen die Bodenpreise und vertreiben damit die Einheimischen aus ihrer Heimat. Einzelne Gemeinden verlieren aufgrund gesichtsloser und austauschbarer Siedlungsstrukturen und geschlossener Fensterläden allmählich ihre Lebendigkeit. Der traditionelle Tourismus gerät dadurch massiv unter Druck.

Wenn die Bauern verschwinden und engagierte Einheimische den Ort verlassen und damit ihre traditionelle kulturelle Identität verloren geht, werden Dörfer zu anonymen Wohngemeinden in denen keiner mehr die Landschaft pflegt. Damit geht die große ökologische Vielfalt, ihre Kleinräumigkeit, die Artenvielfalt, Identität und Attraktivität verloren und letztendlich der Schutz vor Naturgewalten.

Es liegt auf der Hand, dass diese fatale Entwicklung so nicht dauerhaft weitergehen kann, denn sie kannibalisiert sich selbst, sie zerstört ihre eigenen ökologischen, kulturellen und auch ökonomischen Voraussetzungen, denn am Ende, wenn es kein geeignetes Bauland mehr gibt, brechen auch die davon abhängigen Arbeitsplätze zusammen.



Dr. Claudia Wolf,, Vorsitzende ÖAV Landesverband Salzburg5071 Wals