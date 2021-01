Als Laie verlasse ich mich auf Experten

Wir leben in einer Zeit der Spezialisierung in allen Bereichen. Als Laie verlasse ich mich auf entsprechende Experten in allen Bereichen. Es ist heute unmöglich, Spezialist auf neuestem Stand der Forschung in allen Bereichen zu sein. Ob Facharzt, ob in Praxis oder Wissenschaft, wer vorgibt Spezialist für alles zu sein, macht sich lächerlich!

Wenn es also einen niedergelassenen Allgemeinmediziner ins Fachgebiet der Epidemiologie und Impfforschung zieht, dann wünsche ich ihm für seine dafür erforderliche Ausbildung viel Erfolg.

Für die derzeit grassierende Pandemie ist die Impfung laut den entsprechenden Experten mit den empfohlenen Schutzmaßnahmen die einzige Möglichkeit, die Pandemie in den Griff zu bekommen! Und dafür sind wir auf die engagierte Mithilfe der praktischen Ärzte angewiesen. Wer sich da verweigert, der muss sich seiner möglichen Mitverantwortung von vermeidbaren Todesfällen bewusst sein. Ärztekammer, Vertragskassen sind hier auch für eventuelle Informations- und Fortbildungsaktionen gefordert, allfällige Disziplinarverfahren eingeschlossen.





Fritz Weyrich, 5302 Henndorf