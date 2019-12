Als Nichtraucher auf Salzburger Weihnachtsmärkten

Am 11. Dezember fuhren meine Frau und ich nach Salzburg. Nach einem Rundgang am Salzburger Christkindlmarkt kauften wir uns am Domplatz einen Glühwein. Natürlich sind sehr viele Besucher dort, jedoch um uns herum nur lauter Raucher. Weiter geht's nach St. Peter, wo wir wieder eingenebelt werden und mitrauchen müssen. Zum Schluss kaufen wir uns eine Jause im rauchfreien Müllnerbräu.

Am 15. Dezember spazierten wir in Hallein zum Adventmarkt auf der Pernerinsel. Nach einem Rundgang kauften wir uns bei einem Stand einen Glühwein. Jedoch auf den Tischen standen randvoll gefüllte Aschenbecher. Weiter zum Adventmarkt auf dem Bayerhamerplatz. Dort spielte eine Bläsergruppe weihnachtliche Weisen. Wir kauften uns noch ein Getränk und wieder um uns nur Raucher. Nach mehrmaligen Platzwechsel traten wir den Heimweg an.







Andreas Hinteregger, 5400 Hallein