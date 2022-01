Als ob die Republik ihr Privateigentum wäre

Zum Standpunkt von Andreas Koller vom 29. Jänner: Der ganze Postenbesetzungssumpf in Österreich ist ja nichts neues und reicht bis zu den kleinen Dienststellen der öffentlichen Hand. Seit mehr als 50 Jahre lese ich diese Meldungen immer wieder. Aber ist das wirklich so schlimm? Immerhin haben sich die ehemaligen Bürgerkrieg-Kombattanten darauf einigen können, sich nicht mehr die Schädel einzuschlagen und aufeinander zu schießen, sondern sich fortan die Republik aufzuteilen in rote und schwarze Reichshälften. Das kann man doch auch als Fortschritt sehen, oder?



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos