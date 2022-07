Sehr geehrter Herr Perterer, in Ihrem am 27. 7. veröffentlichten Leitartikel "Und die Salzburger Festspiele finden trotzdem statt" wird der mahnende Appell des Herrn Bundespräsidenten mit der Frage und inkludierten Aufforderung "Jetzt ist die Zeit zu zeigen, wie wir sind. Wie wir wirklich sind." verknüpft.

Welche Anforderungen das Amt des österreichischen Bundespräsidenten stellt, ist hinlänglich bekannt. Welche Einstellung der jetzige Bundespräsident zu seiner gestellten Forderung hat, ist auch noch bekannt. Wo er nämlich um Mitternacht (auch nach moralischen Aufrufen!) "Coronaauflagen" missachtend in Gesellschaft im Schanigarten verbrachte. Wie heißt es so schön: Wenn man im Glashaus sitzt ...

Also so sind "wir" nicht. Blättere ich auf die Seite 2, schreibt die SN über die Geschäftsgebarung und Annoncengepflogenheit in der Vorarlberger ÖVP. Der derzeitige Landeshauptmann Wallner befindet sich im mehrwöchigen Krankenstand. Ich warte auf ein Statement der übrigen Landeshauptleute "Also so sind wir nicht."

Welchen kleinsten gemeinsamen Nenner definieren wir denn als "Wir" ? Die Bevölkerung wird in den kommenden Wahlen (wenn er nicht wieder alles vergisst!) die passende Antwort geben.

Ich bin ein langjähriger Leser und auch als Jubiläumsabonnent der SN verfolge ich auch genau welche Inserate darin geschaltet werden. Bisher bin ich noch mit der SN "Also so sind wir nicht" zufrieden.





Karl Lackner, 8051 Graz