Alte Zuggarnituren gehören ausrangiert

Sehr geehrter Herr Landesrat Schnöll! Wie lange noch müssen wir Lokalbahnnutzer/-innen mit uralten Garnituren fahren? Wie lange wird uns ein umweltbewusstes Pendeln zur Arbeit, zur Schule, zu sonstigen Terminen mit Zuggarnituren zugemutet, die weder einem im Jahr 2021 berechtigt zu erwartenden Standard entsprechen noch den Anspruch auf eine verlässliche - soll heißen pünktliche - Durchführung des Zugfahrplans gewährleisten?

Ich pendle seit zwei Jahrzehnten mit der Lokalbahn von Weitwörth nach Salzburg und es überwiegen für mich, trotz der nervtötenden, permanenten Verspätungen, noch immer die Vorteile. Ich will mit dem Zug fahren, ich will mich nicht dem täglichen Stauwahnsinn auf der B156 aussetzen und ich will auch Kohlendioxid vermeiden. Ich will aber auch eine Zugfahrplanverbindlichkeit!

Die jüngste Wartezeit aufgrund des Zugschwelbrands in Oberndorf betrug 55 Minuten und es gab keinerlei Information über die vor wenigen Jahren installierten Displays und Lautsprecher. Die Zugbegleitung und Zugführer/-innen sind zu bedauern, bekommen sie doch den Ärger der Fahrgäste ab, sind aber für die Versäumnisse des Lokalbahnbetreibers und der politisch Verantwortlichen nicht verantwortlich.

Der S-Link mag eine tolle Sache sein, aber noch toller wäre es, wenn diese alten, ständig kaputten Zuggarnituren endlich ausrangiert und dorthin gestellt werden, wo sie hingehören. Nämlich in ein Museum!



Eva Niederreiter, 5112 Lamprechtshausen