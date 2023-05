Altenpflege, Alterspyramide, ASVG und junges Kapital

Das Thema hat nun wegen der langen Ignoranz durch die Politiker in der Mitte des Staatswesens - wie ein Gewitterblitz um Mitternacht - angesichts der sich auf den Kopf stellenden demografischen Alterspyramide eingeschlagen.

Alter, Vergreisung, Demenz und medizinischer Fortschritt steigen, die Kosten explodieren. Es fehlen nicht nur die Jungen als Zahlende, sondern auch als Auszubildende und Arbeitende in allen Arbeitsprozessen.

Das Thema hat nicht bloß budgetäre ökonomische Aspekte, sondern vorwiegend auch ethische. Die Finanzierung muss viel breiter angelegt werden, darf nicht bloß auf die Schultern von Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen mittels klassischer Beitragseinhebung aufgeladen werden. Die Finanzierung muss viel breiter "geSTEUERT" werden. Tägliche Börsenumsätze, Kapitalerträgnisse, Onlinehandel, IT und KI, das ach so scheue Fluchtkapital müssen politisch und legistisch zur Berechnung der Beitragsgrundlage mit eingefangen werden. Wir warten auf dringende Parlamentsbeschlüsse bei den Sozialversicherungsgesetzen.



Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen