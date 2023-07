Alter Wein in neuen Schläuchen?

Vielen Zeitgenossen dürfte das Bibelwort vom "alten Wein in neuen Schläuchen" noch bekannt sein, das meint, dass öfter alter Inhalt in neuer Verpackung serviert wird.

Analoges scheint in der Stadt Salzburg vor sich zu gehen. Wie kann man das in den "Salzburger Nachrichten - Aus Stadt und Land", Ausgabe vom 14. Juli 2023, unter der Überschrift "Welterbehüter prüfen auch ,extravagante Architektur'" neuerlich als architektonische Errungenschaft publizierte Projekt zur Verbauung des Gartens von Schloss Arenberg anders verstehen?

Zusätzlich zur beschönigenden Bezeichnung "Gartenpavillon" für eine mehrgeschoßige Baumasse in einem historischen Garten fragt sich der unbefangene Beobachter, wieso ein derartiges Projekt in der Schutzzone 1 nach dem Salzburger Altstadterhaltungsgesetz über Jahre verfolgt werden kann, unmittelbar neben dem Baudenkmal Schloss Arenberg. Längst müsste die Lektüre der im Salzburger Altstadterhaltungsgesetz vorgegebenen Kriterien den Verantwortlichen deutlich gemacht haben, dass hier ein "No-Go" vorliegt und ein weiterer "Aufguss" daran nichts ändern kann. Oder, und hier keimt ein schrecklicher Verdacht auf: Gibt es Lücken in Verwaltungsverfahren, welche über - vermutlich politische - Interventionen eine Beugung der Bestimmungen des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes ermöglichen? Wenn dem so wäre, hat die Öffentlichkeit ein Recht, darüber aufgeklärt zu werden!

Der Ruf nach Transparenz ertönt auch in diesem Fall unüberhörbar laut. Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung steht infrage. Warum mauern einzelne Parteien und Gebietskörperschaften nach wie vor gegen das Informationsfreiheitsgesetz, das den Zugang zu relevanten Informationen ermöglichen würde? Wenn weiterhin gemauert wird: "Die politischen Profiteure an den rechten, aber auch linken Rändern der Gesellschaft reiben sich die Hände" (Manfred Perterer, "Besserwisserei statt Aufklärung", SN vom 22. Juli 2023). Wollen wir das wirklich?



Mag. art. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bruno Maldoner, 1130 Wien