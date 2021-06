Alternative Fakten

Frau BM Edtstadler erklärt im TV, es gebe in Europa kein Land in dem das ius soli (Staatsbürgerschaft nach dem Geburtsortprinzip) Geltung hat. An anderer Stelle nennt ein Experte mehrere EU-Staaten wo das ius soli sehr wohl besteht. Eine kurze Recherche im Internet zeigt, dass es allein in der EU mehrere Staaten gibt, wo im Land geborene Kinder (unter bestimmten Bedingungen) die Staatsbürgerschaft erhalten. Da Frau BM Edtstadler Europaministerin ist, kann man nicht davon ausgehen, dass sie das nicht weiß.

Herr Wöginger sagt, der SPÖ Vorschlag auf Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts könnte zu zusätzlichen 500.000 Einbürgerungen führen. Wie er zu dieser Zahl kommt ist nicht bekannt, und es gibt keinen Experten, der diese Zahl nachvollziehen kann - eine theoretische Obergrenze dürfte bei etwa 100.000 liegen. Frau BM Edtstadler weiß auch nicht wie sie diese Zahl erklären soll.

Ist die ehemalige Trump-Beraterin Conway jetzt auch Familie?

Dr. Wolfgang Lacom, 1230 Wien